13 milyar dolarlık ev tekstili için dört büyük proje

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir ve Çalışma Grubu, TETSİAD üyeleri ile "Büyük İstanbul Buluşması"nda bir araya geldi.

300’e yakın kişinin katıldığı akşam yemeğinde konuşan Demir, TETSİAD’ın sektör için çok kıymetli bir sektör olduğuna ve kendilerinin derneğe sahip çıkacaklarını söyledi. 27 Ağustos’ta yapılacak TETSİAD Genel Kurulu’nda aday olan Demir, TETSİAD üyelerinin birlik olması gereğine dikkat çekti ve yönetim olarak hazırladıkları projelerden dört tanesini açıkladı.

Projeler hakkında bilgi veren Demir, şunları söyledi:

"Bunlardan ilki eğitim. Sektörümüzün bilgisini ve deneyimini üniversitelere köprü göreviyle aktarması lazım. Sektörümüzdeki bütün bilgili insanlarımızın üniversitelerde ders verdirmek istiyoruz.

FUAR MERKEZİ PROJESİ

Diğer projemiz ise fuar merkezine yönelik. Bizim sektörümüzün yarası fuar merkezi. Türkiye’de ürünlerimizi satabileceğimiz mekanımız yok ve bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Bu işe sahip çıkacağız, STK’ların tamamını arkamızı alacağız.

YENİ BİR SULTANHAMAM OLUŞTURULMASI

Bir diğer projemiz ise yeni bir Sultanhamam oluşturmak. Ben her zaman ’Sultanhamam üniversitesinden mezun oldum’ diyorum. Biz o kültürü tekrar yaşatmak zorundayız. Eskiden 3-5 sene sıra bekler, yine de yer bulamazdınız. Şimdi ise orası artık turistik bölge. Kıyıda köşede tekstil işleri yapılıyorsa bu bizim yanlışımız. Bize yeni bir merkez gerekiyor.

İTHALATI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Başka bir projemizle ise; ithalatı önleyeceğiz. Halihazırda yüzde 30 veya yüzde 50 gibi kapasitelerle çalışan firmalarımız var. Hangi ürünler ithal ediliyorsa, biz onları burada nasıl yapabiliriz diye düşüneceğiz. Böylece hem üretimi içeriye kaydıracağız hem de aynı mallarda ihracat şansımız artacak."

"BİRLİK OLMAK GÜÇLÜ OLMAYI SAĞLAR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de sektörde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, başarının sırrının birlik olmaktan geçtiğini ifade etti.

İhracatın Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu ve 11. Kalkınma Planı’nda büyümenin merkezine ihracatın geldiğini kaydeden Gülle, "İhracat değişilmez bir felsefe. Daha fazlasını üretmek için çalışmalıyız." dedi. Kendisinin de tekstil ailesinin içerisinde olan bir işadamı olduğunu vurgulayan Gülle, şunları söyledi:

"Ev tekstili dünya pazar payından yüzde 5 pay alıyor. İhracatta da çok başarılı performanslar sağlıyor. Bu sektörün başarı hikayeleri çok fazla. Biz yaptığımız işe inanıyoruz. Sizler bundan sonraki süreçte ihracat üretiminin ana planda olduğu bir dönemde olacaksınız. Şerafettin Demir benim yol arkadaşım. Birlik olmak güçlü olmayı sağlar, ayrılık çıkaran yalnız kalır. Seçimin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

BERABERLİK VURGUSU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da konuşmasında birlik olmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "2000’li yıllarda iki tane ev tekstil fuarı vardı. Bir ülkede ilk defa iki tane dernek aynı gün iki ayrı ev tekstili fuarı düzenliyordu. Buna çok üzülmüştüm. Bunda birlik olamazsak nasıl başarılı oluruz diye düşünmüştüm ve iki derneğin birleşmesi şartıyla başkan olmuştum. 8 sene sonra tek fuar ve tek dernek olarak yolumuza devam ettik. Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir. İhracatımızı yüksek seviyelerde yapıyor olmamız, bu birlik ve beraberlikle olmuştur. Derneğimiz, hiçbir zaman başka bir yön aramamıştır. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."

2010-2016 yılları arasında TETSİAD Başkanlığı yapan Yaşar Küçükçalık, TETSİAD’ın 30 yıl önce kurulduğunu ve üyelerin aidatları ile bugünlere geldiğini vurgulayarak, "TETSİAD hiçbir kurumdan maddi bir destek almadı. Ülkemizin yüz akı olan EVTEKS fuarımıza katkımız çok büyük. Bugün dünyada bizim mesleğimizi icra eden tüm müşterilerimizin ajandasında EVTEKS’in olması küçümsenemez. Fakat bunları daha iyi anlatmamız lazım. Hep beraber bir arada olmamız çok güzel oldu. Yaşanan olayların bizi bir araya getirmesi beni mutlu ediyor. Ev tekstili sektöründeki şirketlerin TETSİAD’dan başka bir araya geleceği platform yok. Derneğimize gözümüz gibi bakmalıyız. Buraya sahip çıkmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın ve diğer birlik ve dernek başkanları "Büyük İstanbul Buluşması"na katılarak Şerafettin Demir’e desteklerini ilettiler. (İHA)