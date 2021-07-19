13 milyarlık karşılıksız çeke yeni düzen

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, Mart 2020 ve Nisan 2021 arasında 180 bin çek karşılıksız çıktı. Bu karşılıksız çeklerdeki toplam borç tutarı ise 13 milyar lirayı buluyor.

Pandemi nedeniyle işleri bozulan ve bu yüzden çek borcunu ödeyemeyenlerin bu konuda bir düzenleme talebi vardı. Beklenen düzenleme yapıldı. Karşılıksız çeklerle ilgili hükümleri de içeren 25 maddelik kanun teklifi dün Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yasa, Kurban Bayramı’ndan önce milyonlarca vatandaşa nefes aldırdı.

30 HAZİRAN 2022'YE KADAR

Yasaya göre; karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı 30 Nisan 2021’e kadar durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu.

Tabi geçen yıl mart ayının başından itibaren korona Türkiye’de etkisini gösterince birçok işletme kapanmış, ekonomik faaliyetler geçici olarak durma noktasına gelmişti. Şimdi yasayla 24 Mart 2020-30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınmış oldu.

30 AYDA TAKSİTLE ÖDEME

Peki bundan sonra ne olacak? ‘Karşılıksız çek’ suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlar, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri söz konusu tarihten itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte öderse mahkumiyetin bütün sonuçları ortadan kalkacak. Böylece, ekonomik faaliyeti süren borçlunun ödeme imkanına ulaşması ve alacaklının alacağını tahsili için olanak yaratılması amaçlanıyor.

1.4 MİLYON İŞLETMEYE 6.2 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Torba yasada ayrıca istihdamı destekleyen önemli maddeler de yer alıyor. Buna göre, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürdürülecek. Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını söyledi.

9.3 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA

Asgari ücret desteğinde sektör ayrımının yapılmayacağını belirten Bakan Bilgin, “Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Toplamda 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya ise gerek bulunmuyor” diye konuştu.

GÜMRÜK PERSONELİNE ÖDÜL

Torba yasada öne çıkan diğer maddeler şöyle: