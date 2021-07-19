13 milyarlık karşılıksız çeke yeni düzen
Meclis’te kabul edilerek yasalaşan torba kanun, karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını durduran önemli hükümler içeriyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç taksitle ödenebilecek. Yasa ayrıca işgücü maliyetini düşürmek için işçi başına 75 liralık asgari ücret desteği verilmesini de sağlıyor.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, Mart 2020 ve Nisan 2021 arasında 180 bin çek karşılıksız çıktı. Bu karşılıksız çeklerdeki toplam borç tutarı ise 13 milyar lirayı buluyor.
Pandemi nedeniyle işleri bozulan ve bu yüzden çek borcunu ödeyemeyenlerin bu konuda bir düzenleme talebi vardı. Beklenen düzenleme yapıldı. Karşılıksız çeklerle ilgili hükümleri de içeren 25 maddelik kanun teklifi dün Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yasa, Kurban Bayramı’ndan önce milyonlarca vatandaşa nefes aldırdı.
30 HAZİRAN 2022'YE KADAR
Yasaya göre; karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı 30 Nisan 2021’e kadar durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu.
Tabi geçen yıl mart ayının başından itibaren korona Türkiye’de etkisini gösterince birçok işletme kapanmış, ekonomik faaliyetler geçici olarak durma noktasına gelmişti. Şimdi yasayla 24 Mart 2020-30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınmış oldu.
30 AYDA TAKSİTLE ÖDEME
Peki bundan sonra ne olacak? ‘Karşılıksız çek’ suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlar, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri söz konusu tarihten itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte öderse mahkumiyetin bütün sonuçları ortadan kalkacak. Böylece, ekonomik faaliyeti süren borçlunun ödeme imkanına ulaşması ve alacaklının alacağını tahsili için olanak yaratılması amaçlanıyor.
1.4 MİLYON İŞLETMEYE 6.2 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Torba yasada ayrıca istihdamı destekleyen önemli maddeler de yer alıyor. Buna göre, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürdürülecek. Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını söyledi.
9.3 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA
Asgari ücret desteğinde sektör ayrımının yapılmayacağını belirten Bakan Bilgin, “Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Toplamda 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya ise gerek bulunmuyor” diye konuştu.
GÜMRÜK PERSONELİNE ÖDÜL
Torba yasada öne çıkan diğer maddeler şöyle:
- Güvenlik korucularının aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.
- Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye ertelenecek.
- Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan gümrük muhafaza personeline yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlılık göstermeleri durumunda ödül verilecek.
- Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenen protokol kapsamında eğitim alan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.
- Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor.