Dolar kuru dün sabah saatlerinde 13,75 seviyelerinde işlem görürken, öğleden sonra 13,80 TL seviyesinde alınıp satıldı. Ancak akşam yaşanan hızlı düşüşle yeniden 13,20 seviyesine düştü. 13 Ocak 2022 Perşembe sabahında ise yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde dolar yüzde 2,47 oranında değer kazanırken, Euro ve sterlin de onunla paralel olarak hareket ediyor.

13 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,4214 TL

ABD doları satış: 13,4562 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,3772 TL

Euro satış: 15,4368 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,3908 TL

Sterlin satış: 18,4774 TL

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