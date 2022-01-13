13 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV…
13 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışında Mahkûm dizisi yeni bölümüyle yer alırken, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız dizilerinin olmadığı görülüyor. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 13 Ocak 2022 Perşembe yayın akışı…
13 Ocak 2022, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Kanal D1 Perşembe akşamında yine birbirinden eğlenceli yerli ve Kanal D0 filmleri ekranlarda izleyicilerle buluşacak. Bu akşam Kanal D ekranlarında Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Star TV’de Müzede Bir Gece isimli yabancı sinemalar yer alırken, ATV’de Yerli Sinema Aman Reis Duymasın ve Çakallarla Dans 5, Fox TV’de ise Maskeli Beşler İntikam Peşinde isimli yerli sinema filmleri izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. İşte, 13 Ocak 2022 Perşembe Kanal D, Show TV, Star Kanal D2, ATV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı…
13 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
- 22:30 Camdaki Kız
- 01:45 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Aman Reis Duymasın
- 22:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
- 23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:15 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
- 02:55 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 05:10 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Müzede Bir Gece
- 22:00Yabancı Sinema Müzede Bir Gece
- 00:00 Annemizi Saklarken
- 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 23:25 Teşkilat
- 02:15 Gizemli Tarih “Derinkuyu”
- 02:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:45 Yerli sinema Maskeli Beşler İntikam Peşinde
- 02:00 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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