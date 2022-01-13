Türkiye 13 Ocak günlük vaka sayısı açıklandı! Koronavirüs tablosunda son durum...

13 Ocak günlük vaka sayısı açıklandı! Koronavirüs tablosunda son durum...

Türkiye

13 Ocak günlük vaka sayısı açıklandı! Koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

13 Ocak 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 410 bin 116 testte 75 bin 564 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 675 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 205 bin 214, 2'nci dozda 52 milyon 51 bin 409 ve 3'üncü dozda 22 milyon 775 bin 170 olmak üzere toplam 138 milyon 326 bin 318 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ENFEKTE OLANLARIN ÇOK DAHA DÜŞÜK ORANI HASTANEYE YATIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

İlgili Haberler
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Vaka sayısındaki artış sonrası Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fatih Terim
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar tatili haberleri peş peşe geldi