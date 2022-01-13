Magazin 13 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

13 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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13 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 13 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 13 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 Ocak 2022, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 13 Ocak Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 13 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 13 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 OCAK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Yeşim: 16

Miyase: 18

Damla: 10-2= 8

Dilek: 13

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