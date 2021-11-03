Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 13 nerenin plaka kodu? 13 plaka hangi şehir? 13 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

13 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

13 rakamı Bitlis şehrinin plaka numarasıdır. Bu şehir ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerektiğinde, 13 rakamı üzerinden plaka kodu olarak kullanmak mümkün. Araçlar için kullanacak plaka ile beraber aynı zamanda posta kodu ya da adres gibi birçok amaç doğrultusunda değerlendirmek mümkün.

Türkiye'nin doğusunda yer alan ve özellikle tarım konusunda önemli bir potansiyel teşvik eden Bitlis, aynı zamanda 13 rakamı üzerinden plaka kodu ile değerlendirilir. Merak ettiğiniz ve internetten araştırdığınız 13 plaka kodunun Bitlis için kullanabilirsiniz. Birçok farklı amaç doğrultusunda değişik yerlerde gerçekleştirilmek istenen işlemleri yapmanız mümkün.



