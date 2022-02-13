13 Şubat 2022 TV yayın akışı! Bu pazar televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8’in güncel yayın akışı
13 Şubat 2022 TV yayın akışı, ‘Bu pazar televizyonda neler var?’ sorusuna yanıt veriyor. Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenilen televizyon kanallarının güncel yayın akışında birbirinden farklı ve eğlenceli programlar yer alıyor. Gündüz kuşağında magazin programlarından ekonomi programlarına farklı izleyiciye hitap eden 13 Şubat 2022 TV yayın akışında akşam kuşağında ise diziler ve sinema filmleri yer alıyor…
13 Şubat 2022, Pazar 09:15 Son Güncelleme:
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13 Şubat Fox TV0 Pazar akşamı Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı ve TRT1’in sevilen Fox TV1 Teşkilat’ın yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8’de Survivor All Star heyecanı yaşanırken, Star TV’de İbo Show türküleriyle ekranlardaki yerini alacak. Fox TV2 izlemek isteyenler için ise Fox TV’de Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi seçeneği bulunuyor. İşte, 13 Şubat 2022 Pazar Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8’in güncel yayın akışının detayları…
13 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Arka Sokaklar
- 16:15 Sadakatsiz
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:30 Yabancı Sinema Kibar Soyguncu
- 04:15 5N1K
- 05:00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Yalnız Kurt
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Kuruluş Osman
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:15 Yeşil Deniz
- 07:50 Payitaht “Abdülhamid”
- 11:50 Enine Boyuna
- 13:00 Kameralı Adam
- 13:55 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 16:45 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 02:45Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 22:30 Gerzek Şaban
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 İki Aile
- 08:45 Çizgi Film Kuşağı
- 09:15 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 04:30 Müzik
- 05:30 İki Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 10:00 Gazete Magazin
- 12:15 Survivor All Star
- 12:30 Survivor Panaroma
- 15:00 Recep İvedik 5
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:30 8x8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yerli Sinema Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
- 22:30 Yasak Elma
- 00:45 Yerli Sinema Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
- 03:00 Mahkum
- 05:00 Kamera Arkası
- 05:30 Kadın