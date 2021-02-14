13 vatandaşımız şehit oldu... Gara harekatı neden önemliydi?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 75 kilometreye 25 kilometre derinlikteki bölgeye girdi. Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Kandil ile Sincar'ın arasındaki dağlık bölge Gara'da, teröristlerin yaşam alanları yerle bir edildi.

Gara hattı neden stratejik önemde?

Hedef gara bölgesini terörden temizlemek, örgütün bölgedeki etkinliğini ortadan kaldırmaktı. Harekat, F-16'lar ve taarruz helikopteri ATAK'larla desteklendi. Komandolar, yüksek dağlarla çevrili arazide göğüs göğüse çarpıştı. Örgütün saldırı gruplarını etkisiz hale getirmek için de belirlenen hedeflere F-16'lar nokta atışı yaptı. Etkili hava saldırıları sonrası KOBRA ve ATAK helikopterleri devreye girdi. Sahada ilerlemeye çalışan komandolara alan açıldı.

Aslında Türkiye, Hakurk bölgesinde 1996'dan beri var. Ancak askeri üsler değişen şartlara uygun halde değildi. Pençe Kaplan ve Kartal harekatlarıyla artık Türkiye bölgedeki yeni üsler kurmaya başladı. Üslere yenisini ekledi. Peki, gara hattı neden stratejik önemde? Bölge Silopi'ye yakın en dağlık bölge. 6 dağ, 7 farklı tepe bölgede kesişiyor.

Sincar ve Kandil'e bir adım daha yaklaşıldı

Son yıllarda yapılan en büyük operasyonda 75 kilometreye 25 kilometre genişliğindeki bölgede 50 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün bölgedeki hakimiyetine büyük darbe vuruldu. Barzani liderliğindeki bölgesel Kürt yönetimi de PKK ile ayrıştırılmış durumda. Bölgedeki 5 tane kritik noktadan ikisi boğaz, yani geçiş yolu Gara'yı Sincar'a açan bölge burada. Örgüt, operasyonla Kandil ve Sincar'ın alternatifi konumunda Gara da güvende olmadığını gördü. Başarılı operasyonun ardından örgütün konumlandığı Sincar ve Kandil'e bir adım daha yaklaşıldı.

Sincar ikinci Kandil konumunda. Stratejik bir öneme sahip Sincar, Türkiye sınırına Nusaybin'e 90 km. Silopi'ye 100 km mesafede, Türkiye-Irak sınırının kesiştiği stratejik bir noktada. Aynı zamanda Bağdat ve Şam'a giden yolun kavşak noktasında.

Sincar, İran sınırından başlayıp Irak ve Suriye'nin kuzeyinden devam ederek oluşturulmaya çalışılan PKK koridoru için kilit bir konumda. Aynı koridor üzerinden gerek İran, gerekse Irak kaynaklı enerji nakil hatlarının Türkiye'yi bypass ederek Akdeniz'e ulaşması konusunda öne çıkan bir özelliğe ve öneme sahip. Türkmen nüfusa sahip Telafer'in hemen batısında bulunması, Türkiye'nin Türkmeneli bölgesine ulaşmasını engelleyebilecek nitelikte. Sincar ayrıca Habur'a alternatif olarak açılması planlanan ikinci bir köprü olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın Musul'a bağlantısını engelleyebilecek durumda. Uzun vadede Türkiye'nin merkezi Irak hükümetiyle olan irtibatını da engelleyebilir.

Gara operasyonu Kandil için son durak olabilir

Ve en önemlisi Kandil. Kandil PKK'nın yaşam kaynağı. Aslında Gara operasyonundan sonra Kandil operasyonu bekleniyor. Gara operasyonu Kandil için son durak olabilir.

Kandil Dağı yaklaşık 3 bin 500 metre yükseklikte, İran'la Irak sınırları içerisinde yer alan sarp kayalara, derin vadilere sahip bir bölge. Üstelik Türkiye'deki terörün kaynağı PKK'nın ana karargahı. PKK açısından hem temsil hem de psikolojik açıdan bir sembol, aynı zamanda ana askeri karargah. Artık Mehmetçik yamaçlarında, Türk askeri adım adım Kandil'e doğru ilerliyor.

Yani Gara sonrası PKK'nın Irak'tan atılması için iki hedef var; Sincar ve Kandil. Sonrasındaki hedef ise Suriye'deki PKK-YPG örgütlenmesi olacak. Özetle artık terörle sınır dışında mücadele dönemi. Uçaklar, SİHA'lar helikopterler, gökyüzde. Mehmetçik sahada.







