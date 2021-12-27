Türkiye 13 yaşındaki çocuğu ısıran pitbullun sahibinin cezası belli oldu!

13 yaşındaki çocuğu ısıran pitbullun sahibinin cezası belli oldu!

Türkiye

13 yaşındaki çocuğu ısıran pitbullun sahibinin cezası belli oldu!

Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza kesildi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 24 yaşındaki İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpeği, yoldan geçen 13 yaşındaki İran uyruklu Armin Darban Jafeti’ye saldırdı.

Köpek, küçük çocuğu sağ bacağından ısırdı. Yaralanan Jafeti, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından köpeğin sahibi Hosseın'e 12 bin lira idari para cezası kesildi. Köpeğin ise bir süre Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı da belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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