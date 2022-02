13 yaşındaki çocuk, annesini bıçaklayan babasına seslendi

İstanbul Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklanan Aysun Acar, yoğun bakıma alındı. O anlara şahit olan 13 yaşındaki kızları A.C. ise annesi yaralı halde yerde yatarken babasına "Mutlu musun şimdi?" diye bağırdı. Yaşananlara ilişkin konuşan Aysun Acar'ın ablası Aynur Kızılay, "Kardeşimin bilinci kapalıydı, onu söyleyen küçük kızıydı" diye konuştu.

Olay, Bahçeköy Mahallesi, Valide Sultan Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Satılmış Acar, 5 aydır kendisinden ayrı yaşayan temizlik işçisi eşi Aysun Acar'ın yaşadığı evi buldu. Kızıyla birlikte yaşayan Aysun Acar'ın evinin önüne giden Satılmış Acar, konuşmak istediğini belirterek eşi Aysun Acar'ı dışarı çağırdı. Aysun Acar, iki kızıyla birlikte dışarı çıktı. Kızlarının uzakta kalmasını talep eden Satılmış Acar, eşi ile yaklaşık 5 dakika konuştu.









Konuşma devam ederken babasının annesini bıçakladığını gören A.C., koşarak yanlarına gitti. Babasına "Baba, mutlu musun şimdi?" diye bağırarak tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Satılmış Acar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bıçaklanan Aysun Acar ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Aynur Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

"13 YAŞINDAKİ YEĞENİM BABASININ ANNESİNİ BIÇAKLADIĞINI GÖRMÜŞ"

Aysun Acar'ın ablası Aynur Kızılay, kız kardeşinin ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, "Her seferinde ondan kaçan kardeşimi bizi öldürmekle korkutarak kendisine geri döndürdü. Kardeşime 'Seni öyle bir öldüreceğim ki, bu herkese ibret olacak. Seni öyle bir hale getireceğim ki, sana ben bakacağım. Benden başka kimse sana bakmayacak' diyordu. Bu adam kardeşimi sabahlara kadar uyutmazdı. Biz 23 yıldır kardeşimizi bu adamdan kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Çünkü bacım bize yıllarca tehdit edildiğini söylemedi. Kardeşimiz kendi isteğiyle dönüyor sanıyorduk. Buna rağmen onu defalarca yanından aldık. Kardeşim 5 ay önce onun yanından tekrar kaçtı. Bu adam 23 yıldır hiç çalışmayan bir adam. 23 yıldır kız kardeşim temizlik işi yaparak o adama baktı. Kardeşimin ilk kızı bu adamın işkencesi ve dayağı altında büyüdü. Şu an o kız sinir hastası oldu ve tedavi görüyor. Bu adam kardeşimi 4 ay tehdit etti. Kardeşim bu sefer ölümü göze alarak ona dönmedi, 'Büyük kızımı ziyan ettim, küçük kızımı etmeyeceğim' diyordu. Kardeşimin telefonunu bulmuş, dün akşam çağırmış, 'Gel konuşalım, ben sana zarar veremem seni seviyorum' demiş. Kardeşim inanarak gitmiş. Kızına da, 'Siz uzaklaşın biz baş başa konuşacağız' demiş. Kızlar annelerini beklerken merak edip aramışlar. Ardından 13 yaşındaki yeğenim babasının annesini bıçakladığını ağacın arasından görmüş. Kızlar çığlık atıp koşarak olay yerine gidiyorlar. Kardeşimi 4 yerinden bıçaklamış. Bıçakladıktan sonra onu yere yatırıyor, bir eliyle gırtlağına bastırıyor diğer eliyle kalbine nişan alıyor. Oradan geçen birisi üzerine atlıyor ve o bıçağı onun elinden almaya çalışıyor. Kızlarda babalarının elinden bıçağı almaya çalışıyor. Eğer o insanlar orada olmasaydı şu an benim kardeşim ölmüştü" diye konuştu.

"BABA ANNEMİ BIÇAKLADIN ARTIK MUTLU MUSUN?"

Aynur Kızılay, yeğeninin babasına tepki gösterdiğini belirterek, "Adam benim kız kardeşimi 4 yerinden bıçaklıyor ve kardeşim olduğu yere yığılıyor. Kardeşimin sadece gözleri açık ve bilinci kapalıymış. O esnada 13 yaşındaki kızı koşarak gelerek, 'Baba annemi bıçakladın artık mutlu musun?' diyor. Benim kardeşimin bilinci kapalıydı, onu söyleyen küçük kızıydı" dedi.

"AMELİYAT OLDU VE HALA UYUTUYORLAR"

Kardeşinin yoğun bakımda uyutulduğunu ifade eden Kızılay, "Biz artık kanun istiyoruz. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar zulüm görüyor. Erkekler 1 ay hapis yatıp çıktıktan sonra yarım kalan işini tamamlıyor. Şimdi çocukların tek korkusu babalarının serbest bırakılması. Bu adam 1-2 ay sonra çıkacak ve yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Öldükten sonra mı müebbet yiyecek? Ölmeden önce müebbet alsalar da bu kadınlar yaşasın. Bıçağın bir tanesi çok derine gittiği için durumu ağır. Ameliyat oldu ve hala uyutuyorlar" dedi.

Kardeşine cinsel şiddet uyguladığını da iddia eden Kızılay, Satılmış Acar'ın cinsel içerikli