13 yaşındaki çocuk taksi kullandı! Ceza gecikmedi
Arnavutköy'de bir sitede 13 yaşındaki çocuk taksi kullandı. Yaşanan olayda şikayet sonrası çocuğun babasına ceza kesildi.
02 Kasım 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Hadımköy Mahallesi'nde bir sitede babasına ait taksiyi kullanan 13 yaşında çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti. Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı.
Site sakinleri cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
İhsan DÖRTKARDEŞ / DHA