13 yaşındaki makyaj dahisi çocuk: Jack
Artık yeteneğini sergilemek isteyen herkes sosyal medya sayesinde geniş kitlelere ulaşabiliyor. ancak 13 yaşındaki Jack bunu sadece becerileriyle değil videolarındaki yaşından büyük tavırlarıyla da herkesin dikkati çekiyor.
19 Kasım 2020, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Instagram'da @MakeuupbyJack kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jack, bir güzellik dahisi. Sahte kirpikleri, elmacık kemiklerinin vurgusu, dumanlı göz makyajıyla kusursuz ve oldukça yetenekli görünüyor.
O aynı zamanda yaptığı profesyonel makyajlarla sosyal medyanın yeni fenomeni…
Yaptığı makyajları çekip videolarını paylaşan Jack bir anda sahip olduğu bu yetenek sayesinde ünlü oldu.
Fondötenden, aydınlatıcıya, dumanlı gözlerden eyeliner’a kadar tüm güzellik ürünlerini incelikle uygulayan Jack herkesin dikkatini çekti.
Paylaşımlarıyla çok fazla olumlu yorum alan Jack’in takipçileri onun videolar çekmeye devam etmesini ve güzellik tüyolarını paylaşmasını isterken bazıları da küçük bir çocuğun bu kadar makyaj yapmasına izin verilmesine karşı çıkıyor…