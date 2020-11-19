13 yaşındaki makyaj dahisi çocuk: Jack

Instagram'da @MakeuupbyJack kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jack, bir güzellik dahisi. Sahte kirpikleri, elmacık kemiklerinin vurgusu, dumanlı göz makyajıyla kusursuz ve oldukça yetenekli görünüyor.

O aynı zamanda yaptığı profesyonel makyajlarla sosyal medyanın yeni fenomeni…

Yaptığı makyajları çekip videolarını paylaşan Jack bir anda sahip olduğu bu yetenek sayesinde ünlü oldu.





Fondötenden, aydınlatıcıya, dumanlı gözlerden eyeliner’a kadar tüm güzellik ürünlerini incelikle uygulayan Jack herkesin dikkatini çekti.

Paylaşımlarıyla çok fazla olumlu yorum alan Jack’in takipçileri onun videolar çekmeye devam etmesini ve güzellik tüyolarını paylaşmasını isterken bazıları da küçük bir çocuğun bu kadar makyaj yapmasına izin verilmesine karşı çıkıyor…





İlgili Haberler Pandemi süreci çocuklarda D vitamini eksikliği yarattı



