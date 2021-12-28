Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden Haber alınamadı. Ailenin en küçük çocuğu olan ve İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretim görürken okulu terk eden Yiğit için Polis ve jandarmaya Kayıp başvurusu yapan ailesi endişe içinde bekliyor.

Güvenlik güçlerinin, kendisinden büyük 20 ve 26 yaşlarında iki erkek kardeşi hapiste olan Sudenur Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

İHA