Son dönemde kira ve konut fiyatları gündemden düşmezken, kiralar konut fiyatlarından daha hızlı yükseliyor. Kiralardaki artış bir yandan hane gelirlerinin üzerinde büyük bir yük oluştururken, bir yandan da yatırım için konut alanlara avantaj sağlıyor. Son 1 yılda satılık konutların değer artışları, kira değer artışının gerisinde kalınca amortisman süresi de kısalmaya başladı.

YENIDEN YATIRIM ARACI

Kiraya bağlı geri dönüş sürelerinin azalmasıyla konut yeniden yatırım için tercih edilir oldu. Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış verilerinde de kendini gösterdi. Yüksek konut kredisi faizlerine rağmen eylül ve ağustos, yılın en çok satış gerçekleştirilen ayları oldu. Ağustosta 141 bin 400 adet, eylülde de 147 bin 143 adet konut satışı gerçekleştirildi.

5 BÜYÜKŞEHIRDE DURUM

Emlak bilgi bankası Tapusor.com, ‘5 Büyükşehir Konut Amortisman Süresi’ raporunu POSTA için hazırladı. 5 büyükşehirde 130 ilçeyi kapsayan rapora göre Bursa, 18 yıl ile en düşük amortisman süresinin görüldüğü il oldu. Bursa’da geri dönüş süresi 22.1 yıldan 18 yıla düştü. Ankara’da bu süre 19.3 yıldan 18.4 yıla, Antalya’da 21.4 yıldan 20.1 yıla ve İstanbul’da 23.8 yıldan 21.1 yıla indi. İzmir’de ise 18.8 yıl olan geri dönüş süresi 20 yıla çıktı.

NASIL HESAPLANIR?

Amortisman süresi, konutun toplam satış bedelinin kira bedeline bölünmesiyle ortaya çıkan süreyi ifade ediyor. Örneğin, 500 bin liralık evin, aylık kira geliri 2 bin lira olursa bu süre 20.8 yıl olarak hesaplanıyor. Amortisman süresi ne kadar uzunsa yatırımın geri dönüş süresi de o kadar fazla; ne kadar kısaysa yatırımın geri dönüş süresi o kadar kısa demektir. Amorti süresi bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca bölgedeki metro, park gibi değişen dinamikler de amorti süresini değiştirebilir.

EN KISA ÇEŞME'DE

5 büyükşehirde yapılan incelemelerde konut kira geri dönüş süresi en kısa bölge İzmir’in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme, 164 ay (13.6 yıl) amortisman süresi ile yatırımcısının yüzünü güldürürken, ikinci sırada Ankara’nın Çubuk ilçesi 173 ay (14.4) ile yer alıyor. Listeye üçüncü sıradan giriş yapan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ise kira amortisman süresi 184 ay (15.3 yıl) olarak tespit edildi.

BEYKOZ'DA 40 YIL

Rapora göre, birim metrekare değerinin 5 bin lira ve üzerinde olduğu ilçelerde amortisman süreleri de uzuyor. 5 büyükşehir içinde kira geri dönüş süresi en uzun olan ilçe 474 ay (39.5 yıl) ile İstanbul Beykoz oldu. Beykoz’u 428 ay (35. 6 yıl) ile Sarıyer ve 419 ay (34.9 yıl) ile Antalya’nın Kaş ilçesi izliyor.

DEĞER ARTINCA ZAMAN UZUYOR

Tapusor.com Genel Müdürü Şevki Çatladı, emlak sektöründe yatırım açısından kira geri dönüş sürelerinin çok önemli bir değer olduğunu belirterek, “Yapılan incelemelere göre metrekare değerinin yüksek olduğu ilçelerde kira geri dönüş süresi de uzuyor. Bu konuda Çeşme çok dikkat çekici bir hal alıyor. Mevsimsellikten arındırılmış veriler ışığında baktığımızda dahi ilk sırada yer alıyor. Yıllık ortalamaya bakıldığında 164 ay olarak tespit edilen Çeşme, yaz aylarındaki performansını tüm yıl sürdürdüğü takdirde amortisman süresi 60 aya iniyor” dedi.