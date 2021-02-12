130 aracın birbirine girdiği kazadan görüntüler! 6 kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaletinde 130 aracın karıştığı zincirleme kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Savaş alanına benzeyen kazanın görüntüleri dünya gündemine oturdu.
12 Şubat 2021, Cuma 14:27 Son Güncelleme:
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Teksas eyaletindeki aşırı soğuk, otoyolda gizli buzlanmaya neden olurken, 130 aracın karıştığı zincirlemeye kazaya ait görüntüler gündem yarattı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 36 kişi de yaralandı.
İşte kaza yerinden görüntüler: