130 bin metal işçisinin zam pazarlığı başlıyor

Özel sektörün en kapsamlı toplu görüşmesi olma özelliğini taşıyan pazarlıkla, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

YÜZDE 29.57 TALEP EDİLİYOR

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil edecek. Toplu iş sözleşmesinde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam isteyen Türk Metal Sendikası, sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyor.