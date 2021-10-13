131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor

AVRUPA’DA İLK SIRADAYIZ

Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İMDAT Derneği tarafından hazırlanan 2020 Yılı Türkiye Çocuk Evlilikleri Raporu’na göre 2020 yılında 18 yaşından küçük, 13 bin 14 kız çocuğu evlendirildi. Kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 2.7. Türkiye çocuk evliliklerinde Avrupa’da ilk sırada.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile küçük yaşlardan itibaren tanışmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Açık, “Sağlıklı bir toplum yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği ile sağlanabilir. Bu alandaki farkındalık ilk olarak ailede kazanılır” diye konuştu.

OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ

Ailelerde eğitim seviyesinin daha düşük olduğu, eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde erken yaşta evliliklerin daha fazla yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Açık, “2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98.9 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 93.5’e düşmesi kız çocukları adına endişe verici bir durum” dedi.