Ekonomi 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

Ekonomi

136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Yardımla birlikte 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapılacak.

08 Aralık 2020, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

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Bakan Selçuk, “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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