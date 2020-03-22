Dünya 1381 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi

1381 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi

Dünya

1381 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin corona virüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

22 Mart 2020, Pazar 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin corona virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496’ya ulaştığı bildirildi.

İlgili Haberler
Dünyada yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da corona virüs nedeniyle tüm üretim faaliyetleri durduruluyor