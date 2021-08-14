Türkiye 14 Ağustos koronavirüs tablosu! Sevindiren gelişme

14 Ağustos koronavirüs tablosu! Sevindiren gelişme

Türkiye

14 Ağustos koronavirüs tablosu! Sevindiren gelişme

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 19:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti. Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460’ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994’ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728’i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182’ye yükseldi. Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Tedbirlere uymak zorundayız"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Plansız şehirleşmeye bir an önce dur diyelim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Soğuk çay kavgası! Müşterisini öldürdü