Ekonomi 14 aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın satış grafiği! Altın fiyatları güncel alış satış
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14 aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın satış grafiği! Altın fiyatları güncel alış satış

Ekonomi

14 aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın satış grafiği! Altın fiyatları güncel alış satış

14 Aralık çeyrek altın fiyatı sabah saatlerinde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün yaşanan hızlı yükselmenin ardından gram altın 830 TL seviyelerine çıkarken Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesiyle birlikte altın fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Peki, 14 aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte, gram altın satış grafiği ve altın fiyatları güncel alış satışı…

14 Aralık 2021, Salı 08:58 Son Güncelleme:
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14 Aralık Salı sabahında çeyrek altın yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, gram altındaki yükseliş yüzde 0,19 oranında oldu. Ons altın ise güne neredeyse bir önceki seviyeden başladı ve 1.787,11 dolardan işlem görüyor. İşte, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin 14 Aralık güncel alış satış fiyatları…

14 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 796,41 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 796,55 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.271,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.310,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.545,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.629,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 5.180,52 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 5.298,20 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.088,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.223,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 721,25 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 749,14 TL

 

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