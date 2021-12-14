Ekonomi 14 Aralık çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

14 Aralık çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

14 Aralık çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 820 lira oldu.

14 Aralık 2021, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 819,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 820 liradan, 5 bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 425 liradan, 747,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 751,85 liradan, 5 bin 281 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 301 liradan, 2 bin 640 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 650 liradan ve bin 320 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 325 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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