Türkiye 14 Aralık corona virüs tablosu açıklandı

14 Aralık corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

14 Aralık corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 64 olarak kayda geçti. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

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Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

AA

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