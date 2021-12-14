14 Aralık koronavirüs tablosunda son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 14 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
14 Aralık 2021, Salı 18:02 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 21 bin 477 olurken can kaybı ise 181 oldu.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI
KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1470797139123085312