Gelinim Mutfakta 14 Aralık Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 14 Aralık Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 14 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 ARALIK SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

14 Aralık Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Damla: 18

Aslıhan: 9

Yeşim: 17

Miyase: 12