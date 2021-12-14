Magazin 14 Aralık Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

14 Aralık Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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14 Aralık Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 14 Aralık Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 14 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 Aralık 2021, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 14 Aralık Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 14 Aralık Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 14 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 ARALIK SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

14 Aralık Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Damla: 18

Aslıhan: 9

Yeşim: 17

Miyase: 12

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