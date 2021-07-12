14 bin yıllık kam davulu yeniden doğdu

Kaya resimleri, minyatür ve tabletlerden yola çıkarak kaybolan çeşitli enstrümanları yeniden hayata kazandıran Luthier Feridun Obul Kaybolan müzik enstrümanlarını tasarlıyor; Bugüne kadar 800 eser tasarlayan Obul'un eserleri arasında unutulmuş 14 bin 500 yıllık kam davulu da var.

Luthier Feridun Obul, “Bugüne kadar ürettiğim enstrümanlar arasında tarihi en eskiye dayanan 14 bin 500 yıllık şaman davulunu Azerbaycan’da Gobustan Kayalıkları’nda dans eden ve davul çalan insan figürlerine bakarak tasarladığını belirtiyor.

Obul’un tasarladığı kayıp enstrümanlar dünyanın çeşitli müzelerinde de sergileniyor.

ÇATI İŞİNİ BIRAKIP, ENSTRUMAN ÜRETMEYE BAŞLADI

Daha önceden çatı oluk işleri yaptığını ve 1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir inşaat işi sırasında enstrümanlarla tanıştığını ifade eden Obul (60) hikayesini şu sözlerle anlattı:

“O dönemde üniversiteye bağlı Etnomüzikoloji Merkezi’nde bölüm başkanlığı yapan Dr. Rahmi Oruç Güvenç Kazakistan’dan gelen bir müzik grubunun konserine bizi davet etti. Daha önce duymadığım natural enstrümanların sesleri çok farklı geldi. Oruç Hoca, ‘Bu enstrümanları yapmayı bilen yok’ dedi. ‘Bunları yapmakta ne var’ dedim ve 2-3 gün sonra çatı işini bıraktım. Tezgah kurdum ve enstrümanlara bakarak üretmeye ve bu işi yapmaya başladım. Bir yıl sonra ise Ankara Kızılay’da Esin Engin ile ortak bir sergi açtık. Bu benim ilk sergim oldu.”

“800 CİVARINDA FARKLI ENSTRÜMAN TASARLADI”

Çeşitli kaynaklardan yararlanarak bugüne kadar 800 civarında farklı enstrüman ürettiğini söyleyen Obul, “Kayıp müzik aletlerini minyatürlerden, kaya resimlerinden ve tabletlerden tasarlıyorum. Kaybolmuş çeşitli Hitit sazlarını, insan boyutlarına göre ölçülendirerek tasarladığını belirten Obul, “Bu kapsamda Hitit Hattuşaş’ın Güneşi projesini yaptık. Arp, lir, nefir, tambur gibi enstrümanları bu kaya resimlerinden yola çıkarak tasarladık” ifadelerini kullandı.

ANADOLU’DAN AMERİKA’YA FARKLI KÜLTÜRLERE AİT ENSTRÜMANLAR”

Tasarladığı enstrümanların akortlarını da kendisi yapan luthier (müzik aletleri yapan kişi) Feridun Obul, bugüne kadar dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerine ait birçok enstrüman ürettiğini söyledi. Obul, “Türkistan bölgesine ait bütün sazları yaptık. Anadolu’da ise Selçuklu ve Osmanlı kültürlerine ait çeşitli enstrümanlar tasarladık. Avrupa’da, Arabistan coğrafyasında, Endülüs bölgesinde kullanılan ve Amerika’da yerlilerin kullandığı sazların hepsini yaptık. Şimdilerde yeni bir projemiz var. Anadolu’da yaşayan halklar; Sümerler, Hititler, Asurlar’a ait enstrümanları tasarlayacağız” diye konuştu.

NEŞET ERTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Neşet Ertaş’ın ölmeden önceki Cemal Reşit Rey’deki son konseri öncesi kendisini ziyaret ettiğini belirten Obul, “Neşet Ertaş’la daha önceden tanışıklığımız vardı. Ortak tanıdığımız bir gazeteci arkadaş ile evime ziyarete geldiler. Benim ürettiğim bağlamayı çaldı ve o sazdan çıkan sese inanamadım. Sonrasında sohbet ettik. Evdeki hemen hemen 400 çeşit sazı gördükten sonra çok sevindi. Bunları araştırıp yapmanız büyük bir nimet dedi. Tanıdığım en mütevazi insanlardan biriydi” diye konuştu.

DHA