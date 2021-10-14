Son günlerde yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından yükselişini hızlandırdı. Dolardaki yükselişe paralel olarak altının onsu da sabah saatlerinde 1.790,36 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,07, çeyrek altın ise yüzde 0,46 oranında değer kazandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte, 14 Ekim 2021 altın fiyatları…

14 EKİM 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLAINDA BUGÜN

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 825,00 TL seviyelerinde başlamıştı ancak yükselmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan 0,57 oranındaki değer artışının ardından gram altının alış fiyatı 526,43 TL, satış fiyatı ise 526,54 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da hızlı yükselişine devam ediyor. Gece yaşanan gelişmelerin ardından gram altın 848,00 TL’den alınıp, 867,00 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 14 Ekim Perşembe sabahında yüzde 0,44 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 3.400,00 TL, satış fiyatı ise 3.455,00 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün yüzde 0,57 oranında değer kazandı ve sabah saatlerinde 474,33 TL’den alınıp, 492,68 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının ani bir yükselişe geçmesi vatandaşlar arasında altın neden yükseliyor? Sorusuna neden oldu. Ekonomistler, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin kur ile alakalı olduğunun altını çizerken, bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmediğine de işaret ediyor.

Altını jeopolitik olaylar ve pandeminin de etkilediğine vurgu yapılırken, aslında ‘normale döndük’ demek için çok erken olduğu 2025’e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesinin beklenmediği de ifade ediliyor.