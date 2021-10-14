Türkiye 14 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

14 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

14 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

14 Ekim 2021, Perşembe 18:02 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 217 testte 30 bin 709 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 461 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 217 testte 30 bin 709 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 461 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,18, 2’nci doz ortalaması yüzde 75,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 54 milyon 734 bin 206, 2’nci dozda 46 milyon 926 bin 728 ve 3’üncü dozda 10 milyon 830 bin 437 olmak üzere toplam 113 milyon 418 bin 257 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

’DAHA DA YÜKSELME İHTİMALİ VAR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" dedi.

DHA

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