Ekonomi 14 Ekim altın fiyatları! Gram altında yükseliş sürüyor

14 Ekim altın fiyatları! Gram altında yükseliş sürüyor

Ekonomi

14 Ekim altın fiyatları! Gram altında yükseliş sürüyor

14 Ekim'de altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Gram altın güne 526 lira seviyelerinden başladı. İşte güncel altın fiyatları...

14 Ekim 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde iç piyasada dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 526 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise bin 789 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün çeyrek altın fiyatı 851 liradan alınırken 867 liradan satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

14 Ekim Perşembe günü gram altın fiyatı 526,09 lira seviyelerinde yer alıyor. Kurdaki değişimlerin devam etmesi halinde altının gramı da 530 lirayı zorlaması bekleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran Cumhuriyet Altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin 399 liradan alınırken 3 bin 456 liradan da satışa sunuluyor.


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
İş bulmanın formülü
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
58 yaşınızı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri