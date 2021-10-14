14 Ekim altın fiyatları! Gram altında yükseliş sürüyor

Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde iç piyasada dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 526 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise bin 789 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün çeyrek altın fiyatı 851 liradan alınırken 867 liradan satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

14 Ekim Perşembe günü gram altın fiyatı 526,09 lira seviyelerinde yer alıyor. Kurdaki değişimlerin devam etmesi halinde altının gramı da 530 lirayı zorlaması bekleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran Cumhuriyet Altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin 399 liradan alınırken 3 bin 456 liradan da satışa sunuluyor.



