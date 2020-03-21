14 gün kuralına uymayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Umre’den dönen bir kişi, 14 gün evden çıkmama tedbrine uymayıp, bankaya gittiği sırada polis tarafından yakalandı.
21 Mart 2020, Cumartesi 03:36 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Umre’den dönen bir kişi, 14 gün evde bulunma tedbirleri kapsamında polisin yaptığı kontrolde evinde olmadığı tespit edildi. Bankaya gittiği belirlenen kişi, polis tarafından yakalanarak evine getirildi. Evine getirilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten TCK’nın 195’inci Maddesi gereği 2 ay ile bir yıl arasında yargılanabileceği öğrenildi.
DHA