14 Haziran corona virüs tablosu: Corona virüste son durum ne?

Son 24 saatte yapılan test sayısı 45 bin 176 olurken, bin 562 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 807'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 330 kişi iyileşti.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.







