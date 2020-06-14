14 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
14 Haziran Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 14 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
14 Haziran 2020, Pazar 09:16 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Öğretmenin, sınıf annesine devrettiği sınıf; semti karıştıran olaylar; korku ve entrika dolu otel; Nurgül’ün Necdet’i evden kovması; temizlik yaparken kırıklar içinde kalan bir kadın, yardımsever kocası, iflah olmaz misafirleri ve boksa merak salan kız, bu haftanın skeçleri.
CNN TÜRK 12.30: Sporun Manşeti
Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunacağı ‘Sporun Manşeti’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her pazar yayınlanacak programın ilk konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olacak. Mehmet Kasapoğlu, pandemi etkisi altında yeni normalleriyle başlayan spor organizasyonlarının nasıl olacağını anlatacak.
NTV 18.15: Macerasever
Orkun Olgar, ‘Macerasever’ ile adrenalini yüksek sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana taşıyor. Ekip bu bölümde, kano ile Kilimli’den Ağva’ya doğru kürek çekecek. Zorlu bir mücadelenin ardından bisikletlerine ulaşan ekip, Hacıllı Köyü’ne gitmeye çalışacak.
ATV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kuruluş Osman
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları 4
KANAL D 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
16:15 Zalim İstanbul
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çok Akustik
STAR TV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Benim Tatlı Yalanım
13:45 Çilek Kokusu
15:30 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çin Seddi
FOX TV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Badem Şekeri
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Baba Bizi Eversene
22:00 Benden Bu Kadar
TRT 1 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:10 Bir Yusuf Masalı
07:05 Böyle Bitmesin
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Kalk Gidelim
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
TV8 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Sinema
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Fırtına Tanrısı
Kanal 7 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Ümmü'nün Türküsü
09:40 İnadım İnat
10:45 Başkent Kulisi
11:45 Mihrali
13:30 Şahin Bey
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:15 Aşk Bir Rüya
22:45 Hatçe Sosyetede
a2 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın