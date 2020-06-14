Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Öğretmenin, sınıf annesine devrettiği sınıf; semti karıştıran olaylar; korku ve entrika dolu otel; Nurgül’ün Necdet’i evden kovması; temizlik yaparken kırıklar içinde kalan bir kadın, yardımsever kocası, iflah olmaz misafirleri ve boksa merak salan kız, bu haftanın skeçleri.

CNN TÜRK 12.30: Sporun Manşeti

Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunacağı ‘Sporun Manşeti’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her pazar yayınlanacak programın ilk konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olacak. Mehmet Kasapoğlu, pandemi etkisi altında yeni normalleriyle başlayan spor organizasyonlarının nasıl olacağını anlatacak.

NTV 18.15: Macerasever

Orkun Olgar, ‘Macerasever’ ile adrenalini yüksek sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana taşıyor. Ekip bu bölümde, kano ile Kilimli’den Ağva’ya doğru kürek çekecek. Zorlu bir mücadelenin ardından bisikletlerine ulaşan ekip, Hacıllı Köyü’ne gitmeye çalışacak.





ATV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kuruluş Osman

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları 4





KANAL D 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

16:15 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çok Akustik





STAR TV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:45 Çilek Kokusu

15:30 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çin Seddi





FOX TV 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Badem Şekeri

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Baba Bizi Eversene

22:00 Benden Bu Kadar





TRT 1 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 Bir Yusuf Masalı

07:05 Böyle Bitmesin

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Kalk Gidelim

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi





TV8 14 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Sinema

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo

23:30 Fırtına Tanrısı





Kanal 7 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Ümmü'nün Türküsü

09:40 İnadım İnat

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Mihrali

13:30 Şahin Bey

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:15 Aşk Bir Rüya

22:45 Hatçe Sosyetede





a2 14 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











