14 kadını dolandıran Kazanova Mikail yakalandı

Ankara Emniyeti Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekiplerince yaklaşık 3 aydır takibe alınan dolandırıcı Mikail Ö. Sakarya'da gözaltına alındı.

14 KADINI EVLENME VAADİYLE DOLANDIRDI

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, evlenme vaadiyle 14 ayrı kadını dolandırdığı belirlenen "Kazanova" lakaplı şüphelinin kısa sürede ilerlettiği arkadaşlıklar sonrası mağdurlarına evlenme teklifi ettiği öğrenildi. Evlenme vaadinde bulunduğu kadın mağdurlarının güvenini kazanan şüphelinin yaşadığı ilişkiler sırasında toplamda 200.000 liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin hedef değiştirdiğinde ise diğer kadınları tehdit ederek kontrol altında tutmaya çalıştığı belirlendi.

3 AY İSTANBUL'DA SAKLANMIŞ

Dolandırıcılık eylemlerinin ardından adeta sırra kadem basan şüpheli "Kazanova Mikail"in izini kaybettirmek için şehir dışına kaçtığı, kendisini kamufle etmek amacıyla Bolu, Kocaeli, İstanbul'da 3 ay saklandığı tespit edildi.

Son olarak Sakarya'ya geçtiği tespit edilen şüpheli, dolandırıcılık eylemleri sonucu elde ettiği değerlendirilen lüks bir araca binmek üzereyken suçüstü yakalandı.

"BABAM EMNİYET MÜDÜRÜ"

Şüphelinin mağdurlarından kimisine kendisini, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nda üst düzey bürokrat, kimisine müteahhit, kimisine Kültür Bakanlığı'nda sanatçı, kimisine de sanayici iş adamı olarak tanıttığı öğrenildi.

Suç dosyası ise oldukça kabarık olan Mikail Ö.'nün sekizi dolandırıcılık olmak üzere 21 farklı olaya karıştığı bildirildi.

Kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadın mağdurlarını, "Babam emniyet müdürü" diyerek gözdağı veren şüphelinin bu yöntemle kadın mağdurlarını şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sakarya'da yakalanan şüpheli gözaltı işlemleri için Ankara Emniyeti'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen "Kazanova" lakaplı Mikail Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi