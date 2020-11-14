Türkiye 14 Kasım corona virüs tablosu

14 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

14 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." ifadesini kullandı.

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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 14 Kasım 2020