Siyaset '14 Mart Tıp Bayramı' ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan paylaşım

'14 Mart Tıp Bayramı' ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan paylaşım

Siyaset

'14 Mart Tıp Bayramı' ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan paylaşım

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun' dedi.

14 Mart 2021, Pazar 10:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.



Altun'un paylaştığı video da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendi medeniyet coğrafyamızda İbni Sina ve El Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimiz de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler
Esnafa vergi muafiyetinin detayları belli oldu! Esnafın vergiden muaf olması için gereken şartlar neler?


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında