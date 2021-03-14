Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır.

İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var.





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