Türkiye 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Türkiye

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı'yla ilgili açıklama yaptı. Koca, 'Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır.' dedi.

14 Mart 2021, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır.

İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var.



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