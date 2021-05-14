Magazin 14 Mayıs Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu?

14 Mayıs Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu?

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14 Mayıs Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu?

Doya Doya Moda All Star Bayramın ikinci gününde haftanın finali bölümüyle ekrana geldi. 14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Gergin anların da yaşandığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar hem haftanın galibi olabilmek hem de yarışmaya devam edebilmek için mücadele ettiler. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim kim oldu? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 14 Mayıs Doya Doya Moda kim elendi?

14 Mayıs 2021, Cuma 21:36 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda All Star’da bir haftanın finali heyecanı daha yaşandı. 14 Mayıs’ta ekranda olan yeni bölüm gergin anlara sahne olurken yarışmacılar jüri üyelerinden en yüksek puanı alabilmek için yarıştılar.

Bir yarışmacının diğer arkadaşları ile ilgili olarak “arama motorundan elbise bakıp diktiriyor” sözü günün tartışılan konusu oldu. Gergin anların yaşandığı bölümde jüri üyeleri de bu tartışmadan sıkıldıklarını ifade ettiler.

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All Star sezonu ile ekranda olmaya devam eden yarışma programında bu hafta da sıra dışı gelişmeler yaşandı. Bayram haftasında kolyenin sahibi olmak isteyen isimler son puanlamalar ile haftanın liderini belirlediler. Totalde en çok puanı alan kişi ise kolyenin kazananı oldu.

Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi Ferdanur olurken Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen ismi ise Yaren oldu.

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