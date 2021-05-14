Doya Doya Moda All Star’da bir haftanın finali heyecanı daha yaşandı. 14 Mayıs’ta ekranda olan yeni bölüm gergin anlara sahne olurken yarışmacılar jüri üyelerinden en yüksek puanı alabilmek için yarıştılar.

Bir yarışmacının diğer arkadaşları ile ilgili olarak “arama motorundan elbise bakıp diktiriyor” sözü günün tartışılan konusu oldu. Gergin anların yaşandığı bölümde jüri üyeleri de bu tartışmadan sıkıldıklarını ifade ettiler.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, DOYA DOYA MODA KİM GİTTİ?

14 MAYIS DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

All Star sezonu ile ekranda olmaya devam eden yarışma programında bu hafta da sıra dışı gelişmeler yaşandı. Bayram haftasında kolyenin sahibi olmak isteyen isimler son puanlamalar ile haftanın liderini belirlediler. Totalde en çok puanı alan kişi ise kolyenin kazananı oldu.

Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi Ferdanur olurken Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen ismi ise Yaren oldu.