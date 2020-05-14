Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

En beğenilen skeçler

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.

Koronavirüste normalleşme planı

Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’nde koronavirüsle mücadele ve normalleşme planı konuşulacak. Programda vaka sayılarının verdiği işaretleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgın sürecinde iktidarmuhalefet arasındaki siyasi polemikleri gazeteciler Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Özlem Gürses ve İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz değerlendirecek. ■ CNN TÜRK / 21.00

Online ziyaret

'Seksenler' oyuncularının, çekimlerini evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’nda: Rasim Öztekin, Zeki için online kız isteme törenine katılmıştır. Şimdi kızın ailesi erkek tarafına gelecektir. Bunun için Rasim Öztekin ve eşinin online iade-i ziyareti kabul etmesi gerekir. Şoray Uzun, derdini anlatmak için ‘Seksenler’in ‘Susmuş’u Aydın Sarman’ı arar. ■ TRT 1 / 22.05

Rekabet sürüyor

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Ekin Hanım, İlgin Hanım, Berivan Hanım, Emre Bey ve Çağlar Bey yarışacak. Yarışmacılar, ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulacak. Rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu ‘Kelime Oyunu’nda en yüksek puanı alan, cumartesi günkü hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45

KANAL D 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.15 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Sinema: Taksi 3

02.00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

STAR TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.10 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.45 Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Sen Kimsin

22.45 Sinema: Sen Kimsin

00.45 Aramızda Kalsın

02.20 Halil Necipoğlu ile Razaman Bereketi

FOX TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Yerli Dizi: Mucize Doktor

23.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.40 Yamak Ahmet

09.30 İyi Fikir

10.45 Ferhunde Hanım ve Kızları

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22.15 Ev Yapımı

23.30 Mesnevi’den Hikayeler

TV8 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09.45 Yerli Dizi: Kızım

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

01.30 Oynat Bakalım

Show TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Pis Yedili

10.00 Yeni Gelin

12.15 Kalp Atışı

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Şark Bülbülü

21.45 Güldür Güldür Show

23.45 Yerli Dizi: İçerde

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

ATV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Sinema: 2012

00.25 Bizim Hikaye

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur