14 Mayıs Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
14 Mayıs Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 14 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
14 Mayıs 2020, Perşembe 12:42 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
En beğenilen skeçler
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.
Koronavirüste normalleşme planı
Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’nde koronavirüsle mücadele ve normalleşme planı konuşulacak. Programda vaka sayılarının verdiği işaretleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgın sürecinde iktidarmuhalefet arasındaki siyasi polemikleri gazeteciler Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Özlem Gürses ve İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz değerlendirecek. ■ CNN TÜRK / 21.00
Online ziyaret
'Seksenler' oyuncularının, çekimlerini evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’nda: Rasim Öztekin, Zeki için online kız isteme törenine katılmıştır. Şimdi kızın ailesi erkek tarafına gelecektir. Bunun için Rasim Öztekin ve eşinin online iade-i ziyareti kabul etmesi gerekir. Şoray Uzun, derdini anlatmak için ‘Seksenler’in ‘Susmuş’u Aydın Sarman’ı arar. ■ TRT 1 / 22.05
Rekabet sürüyor
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Ekin Hanım, İlgin Hanım, Berivan Hanım, Emre Bey ve Çağlar Bey yarışacak. Yarışmacılar, ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulacak. Rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu ‘Kelime Oyunu’nda en yüksek puanı alan, cumartesi günkü hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45
KANAL D 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.15 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Sinema: Taksi 3
02.00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
STAR TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.10 Kiralık Aşk
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.45 Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Sen Kimsin
22.45 Sinema: Sen Kimsin
00.45 Aramızda Kalsın
02.20 Halil Necipoğlu ile Razaman Bereketi
FOX TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Yerli Dizi: Mucize Doktor
23.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
08.40 Yamak Ahmet
09.30 İyi Fikir
10.45 Ferhunde Hanım ve Kızları
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
22.15 Ev Yapımı
23.30 Mesnevi’den Hikayeler
TV8 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09.45 Yerli Dizi: Kızım
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
01.30 Oynat Bakalım
Show TV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Pis Yedili
10.00 Yeni Gelin
12.15 Kalp Atışı
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Şark Bülbülü
21.45 Güldür Güldür Show
23.45 Yerli Dizi: İçerde
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
ATV 14 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Sinema: 2012
00.25 Bizim Hikaye
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur