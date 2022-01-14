Magazin 14 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?
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14 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

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14 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 14 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 14 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 Ocak 2022, Cuma 15:58 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 14 Ocak Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 14 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 14 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla oldu.

14 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bilezikleri alan isim Miyase ve Damla oldu. Nursel Ergin gelinlere "Kura mı çekelim yoksa paylaştıralım mı?" teklifinde bulundu. Damla ve Miyase bu hafta verilecek 6 bileziği arasında 2'şer adet olmak üzere bölüşmeyi istedikleri için kasaya 2 bilezik kaldı.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen gelin Dilek oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 14

Dilek: 14

Yeşim: 10

Damla: 17

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