Cuma namazı saati ülkenin doğusundan batısına gidildikçe farklılık gösteriyor. Gündönümünün yaşanmasının ardından namaz saatleri ileriye sarkarken öğlen namazı vaktinde kılınan Cuma namazının saati de artık saat 13.00 civarında kılınıyor. Farz olan ibadetini yerine getirmek isteyenler ise vakit gelmeden önce hazırlıklarını tamamlamak için Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve büyük şehirlerde cuma kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri sitesinden 14 Ocak Cuma namazı saatleri…

14 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul Cuma namazı saati: 13:18

Ankara Cuma namazı saati: 13:02

İzmir Cuma namazı saati: 13:25

Erzurum Cuma namazı saati: 12:29

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Öğlen ezanının kılınmasının ardından Cuma namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu ilk sünnet imamdan bağımsız olarak kılınır. Yani herkes Cuma namazının ilk sünnetini kendisi kılar.

Cuma namazının ilk sünneti için öncelikle “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

Tekbir getirerek eller bağlanır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Ardından Fatiha ve bir tane zamm-ı sure okunur. (Burada kısıtlama yoktur, kişi hangi sureyi okumak isterse okuyabilir.)

Zamm-ı surenin ardından rükûya gidilir ve burada “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükudan kalkarken “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

Doğrulduktan sonra tekbir getirilerek secdeye gidilir

Secdede 3 defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allahu Ekber” diyerek secdeden kalkılır ve hemen sonra yine tekbirle secdeye yatılır. Burada 3 defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir ve ayağa kalkılır.

Ayağa kalktıktan sonra Fatiha ve zamm-ı sure okunarak ikinci rekat da aynı şekilde tamamlanır.

2. rekâtın son secdesinden sonra tahiyyata oturulur ve burada Ettehiyyatü okunur ve 3. rekat için kalkılır.

Cuma namazının ilk sünneti aynı ilk rekatlardaki kılınarak 4 rekata tamamlanır.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb, duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Ardından Cuma namazının farzına geçilir.

Cuma namazının kılınışı sabah namazının farzının kılınışıyla aynıdır ve imam ile kılınır.

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” denilerek Cuma namazının farzına niyet edilir ve tekbir getirilerek namaza başlanır.

Farzın sona ermesiyle de Cuma namazının son sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir ve aynı ilk sünnet gibi kılınarak Cuma namazı tamamlanmış olur.



