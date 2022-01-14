14 Ocak Cuma TV yayın akışının en dikkat çeken yapımları arasında TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef’in final bölümü yer alıyor. Bununla birlikte, Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi Arka sokaklar, Show TV’nin sevilen dizisi Aziz ve Fox TV’de de Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam yerli sinema izlemek isteyenler için ise Star TV’de Organize İşler:2 Sazan Sarmalı seçeneği bulunuyor…

14 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm

00:15 Yargı

03:00 Yabancı Sinema Büyük Kıyamet

04:15 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz Yeni Bölüm

00:15 Yabancı Sinema Avcı

02:15 Yabancı Sinema Avcı

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kalp Yarası

03:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Organize İşler:2 Sazan Sarmalı

22:30 Yerli Sinema Organize İşler:2 Sazan Sarmalı

01:00 Kaderimin Oyunu

03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:40 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:25 3’Te 3

01:20 Kıbrıs Zafere Doğru

03:25 Papatya Çocuk

03:50 3’Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye Final

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI