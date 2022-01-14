14 Ocak Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV…
14 Ocak Cuma TV yayın akışı kanalların resmi sayfalarında yayınlandı. Buna göre, bazı dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra yerli ve yabancı sinema filmleri bugün televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. İşte, Kanal D, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV’nin 14 Ocak Cuma yayın akışı…
14 Ocak 2022, Cuma 09:52 Son Güncelleme:
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14 Ocak Cuma TV yayın akışının en dikkat çeken yapımları arasında TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef’in final bölümü yer alıyor. Bununla birlikte, Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi Arka sokaklar, Show TV’nin sevilen dizisi Aziz ve Fox TV’de de Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam yerli sinema izlemek isteyenler için ise Star TV’de Organize İşler:2 Sazan Sarmalı seçeneği bulunuyor…
14 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm
- 00:15 Yargı
- 03:00 Yabancı Sinema Büyük Kıyamet
- 04:15 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz Yeni Bölüm
- 00:15 Yabancı Sinema Avcı
- 02:15 Yabancı Sinema Avcı
- 03:45 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Kalp Yarası
- 03:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Organize İşler:2 Sazan Sarmalı
- 22:30 Yerli Sinema Organize İşler:2 Sazan Sarmalı
- 01:00 Kaderimin Oyunu
- 03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:40 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
- 23:25 3’Te 3
- 01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
- 03:25 Papatya Çocuk
- 03:50 3’Te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye Final
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 Yasak Elma
- 03:45 Kamera Arkası
- 04:15 Kefaret
- 05:45 Kadın