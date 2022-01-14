Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 438 testte 67 bin 857 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken, 56 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,20, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 232 bin 10, 2’nci dozda 52 milyon 92 bin 874 ve 3’üncü dozda 23 milyon 82 bin 57 olmak üzere toplam 138 milyon 826 bin 560 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

’TURKOVAC, KARŞILAŞTIRILDIĞI İNAKTİF AŞIDAN DAHA ETKİLİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

DHA







