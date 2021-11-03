Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 14 nerenin plaka kodu? 14 plaka hangi şehir? 14 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

14 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

14 numara Bolu şehrin plakasıdır. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve özellikle tarım açısından büyük bir öneme sahip olan Bolu, aynı zamanda turistik açıdan da önemlidir. Ticari konularda da bir adım öne çıkan Bolu, 14 numaralı plaka üzerinden ele alınır ve işlem gerçekleştirilir.

Karadeniz Bölgesi'nin Batı kısmında yer alan ve yağışlı bir bölge olarak bilinen Bolu, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Amaca bağlı olarak farklı yerlerde plaka kodu kullanmak istendiğinde, 14 numarası değerlendirilir. Araç plakaları ile beraber kurumsal açıdan birçok farklı işlem konusunda, 14 numarasını eli alabilir ve plaka olarak değerlendirebilirsiniz.



