Türkiye 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 14 Şubat 2002 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

14 Şubat 2022, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 14 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 76 bin 632 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 266 oldu. Bir günde toplam 438 bin 553 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 74 bin 936 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 173 bin 367’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir” dedi.

ANKARA (İHA)

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