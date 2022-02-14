14 Şubat 2022 TV yayın akışı! Sevgililer Günü’nde televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV yayın akışı
14 Şubat 2022 TV yayın akışı Sevgililer Günü’nü evinde geçirecekler tarafından araştırılıyor. Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV yayın akışında bugün sevilen dizilerin yanı sıra, Sevgililer Günü’ne özel romantik yerli sinema filmleri de yer alıyor. İşte, 14 Şubat 2022 kanalların TV yayın akışı…
14 Şubat 2022, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Kanal D0 2022 akşamı Kanal D ekranlarında Beyaz Melek ve Aşk Tesadüfleri Sever 2, Star TV’de ise Öldür Beni Sevgilim isimli Kanal D1 filmleri yer alıyor. Diğer yandan ATV’de Kalp Yarası, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV’de Üç Kuruş, Fox TV’de ise Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. TV8’de ise Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. İşte, 14 Şubat 2022 Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV’nin yayın akışı…
14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Beyaz Melek
- 22:30 Yerli Sinema Aşk Tesadüfleri Sever 2
- 01:15 Yerli Sinema Aşk Tesadüfleri Sever 2
- 03:15 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Arda İle Omuz Omuza
- 05:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Oğlum
- 02:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Öldür Beni Sevgilim
- 22:30 Yerli Sinema Öldür Beni Sevgilim
- 01:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:15 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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