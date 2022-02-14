Magazin 14 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

14 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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14 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 14 Şubat Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 Şubat 2022, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 14 Şubat Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 14 Şubat Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

14 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 17

Yeşim: 21

Deniz:10

Hasret: 10

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