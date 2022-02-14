Ekonomi 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları geceden başladı

14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları geceden başladı

Ekonomi

14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları geceden başladı

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları bazı çiçekçilerde geceden başladı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 07:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü. 

ÇİFTLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi. 

MÜŞTERİLERİMİZE HAZIRLIK YAPIYORUZ

Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" dedi. 

DAHA ÇOK YOĞUN OLACAK

Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. 14 Şubat'ta daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" dedi. 

HEDİYEYİ GECEDEN ALIYORUM

İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.

DHA


İlgili Haberler
14 Şubat'ta pırlanta alacaklar dikkat! Önemli uyarı...



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanma bir yıl öne çeker mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aşk ve para testi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi!