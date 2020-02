14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat geldi ve Sevgililer Günü'nü kutlamak için tüm çiftler hediye arayışına girdi. Kimi çiftler Sevgililer Günü'nde birbirlerine anlamlı hediyeler verirken, kimileri de bu günü birbirlerine ayırarak geçiriyor. Sevdiği kişiye hediye alan çiftler, hediyelerini anlamlı mesajlarla birlikte vermeyi uygun görüyor. Sevgililer Günü'nde çoğu çift, birbirine yazacak anlamlı mesajlar için interneti kullanıyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki bağa göre, uzun, kısa, duygusal veya komik mesajlar yollayabilirsiniz. Sevgililer günü mesajlarını 2020 yılında farklı bir boyuta taşıyan başka bir durum ise resimli mesajlar oldu. Resimli mesajlar için telefonunuzdaki fotoğraf düzenleme uygulamaları ile fark yaratabilirsiniz. İşte Sevgililer Günü'nde sevdiğinize yollamak isteyeceğiniz mesajlar.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

Bana artık özlemeden, sevmeden, durağan akan bir yaşam ıstıraptır. Sakın unutma sevgilim, sevmek seni daima yanımda hissetmem hem de yokluğunda kıvranmam. Çelişkiyle dolu bir istek, biraz hüzün ve aşk… Bu kalp senin için çarpıyor. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika biri olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim.

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

Birimizin diğerini anlamadığı bir an yokken bu huzura neden şaşırıyoruz ki? Kelimelere gerek kalmayan duygulu bakışların üzerimden eksik olmasın. İyi ki varsın.

Twitter'daki duygusal tweet’lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Gülüşünü aklıma mıhladığım bu yılların yanında Sevgililer Günü nedir ki, mevsimler nedir… Her an bizim, her başlayan gün bana en güzel hediyen. Biriciğim iyi ki varsın.

Ellerimiz birbirine dokununca tutuşmuştu kalplerimiz. Gözlerimin önünden gitmiyordun. Giysilerin, bakışların ve sesin… O anda kaldım bir süre. Gökyüzü dönüyordu ve bugüne uyandım adeta. Sevgililer Günü kutlu olsun aşkım, iyi ki varsın.

Her sabah gözlerimi açtığımda seni yanımda arıyorum. Bir kutlamanın ışıkları, mutlu insanlar ya da çöken akşam karanlığı sana dair karşı koyulmaz bir hisle kaplıyor tüm ruhumu. Seni çok seviyorum, her an özlüyorum. İyi ki varsın.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

Sen benim renklerim, atmosferim ve oksijenim, sebebimsin. Seninle geçen her mevsim benzersiz… Zaman akarken aşkımız kalbimde büyüyor. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım…”

Söz veriyorum, Facebook’taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen benim sevgilimsin ve ben kendimi dünyadaki en şanslı erkek/kadın gibi hissediyorum. Sen benim aşkımsın ve çok kutsanmış hissediyorum. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Sevgililer Günü kutlu olsun sevgilim.

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!