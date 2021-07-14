Türkiye 14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Peki, 14 Temmuz koronavirüs açıklandı mı? İşte detaylar...

14 Temmuz 2021, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Koronavirüste vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

13 Temmuz korona tablosu


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